Блинкен обсудил с руководством Израиля гуманитарную помощь жителям сектора Газа

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с представителями правительства Израиля в том числе необходимость увеличения гуманитарной помощи сектору Газа, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Мы услышали больше от министра Галанта (Йоав Галант, министр обороны Израиля - ИФ), в деталях, поскольку он был одним из получателей письма (о гуманитарной помощи - ИФ) о шагах, которые он курирует. (...) Как с премьер-министром (Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля - ИФ), так и с министром Дермером (министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер - ИФ) и министром Галантом, это было центральной частью обсуждения", - сказал собеседник телекомпании.

Ранее сообщалось, что Вашингтон направил властям Израиля письмо, в котором потребовал за месяц улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, если Израиль хочет продолжать стабильно получать американское оружие.

Также Блинкен, по его словам, спросил Нетаньяху, верны ли сообщения о том, что некоторые израильские чиновники хотели получить контроль над северной частью сектора Газа. Как заявил источник CNN, Нетаньяху и его главный помощник Дермер отрицали это и заявили, что такое мнение "наносит серьезный ущерб" их усилиям. "Мы услышали очень четкое заявление о том, что это не входит в их политику", - сказал чиновник.

Тем не менее, как сообщает Times of Israel, Нетаньяху и его главные помощники проигнорировали просьбу госсекретаря США публично разъяснить, что Израиль не стремится к осаде северной части сектора Газа.

Блинкен также заверил израильских чиновников в незыблемой приверженности Соединенных Штатов в готовности помогать Израилю обеспечивать его безопасность.

В ходе этого визита госсекретарь США встретился с родственниками заложников, у которых было американское гражданство. Представители семей призвали его усилить давление на страны-посредницы, в особенности на Катар, с тем, чтобы возобновились переговоры об освобождении людей, находящихся в плену у ХАМАС с 7 октября 2023 года. Об этом CNN сообщает, ссылаясь на офис организации семей заложников.

Ранее сообщалось, что министр обороны Галант предупредил Блинкена, что израильская армия не прекратит ударов по "Хезболле" даже после завершения наземных действий в Ливане.