Израиль сообщил о ликвидации за сутки около 70 боевиков "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные заявили, что за минувшие сутки уничтожили около 70 боевиков движения "Хезболла " на юге Ливана.

"За прошедшие сутки военнослужащие уничтожили около 70 террористов в результате наземных и воздушных ударов", - говорится в сообщении израильских военных в Telegram.

В нем отмечается, что в ходе операций при поддержке авиации и разведки войска обнаружили и ликвидировали подземную инфраструктуру боевиков и тайники с оружием, включая ракеты, противотанковые ракетные установки, минометы, боеприпасы и другую военную технику.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.