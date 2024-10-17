Нацбанк Грузии второй раз за месяц прибег к валютным интервенциям, продав рекордные $65 млн

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Нацбанк Грузии (НБГ) второй раз за месяц и в пятый раз с начала текущего года выступил с валютными интервенциями, продав в среду на рынке рекордные в этом году $64,9 млн, что позволило укрепить курс лари на 0,5% до 2,7143 лари/$1 на 17 октября, сообщается в материалах НБГ.

Предыдущую интервенцию НБГ провел 8 октября, продав $48,5 млн. Таким образом, сумма валютных интервенций в октябре выросла до $113,4 млн. Общая сумма валютных интервенций, к которым Нацбанк вынужден прибегать с мая этого года, составила $282 млн.

"Последствия разовых крупных сделок, влияющих на курс валюты, продолжаются, именно для того, чтобы уменьшить эти эффекты и обеспечить дополнительную ликвидность рынку, Нацбанк использует валютные аукционы", - говорится в сообщении НБГ.

Как и ранее, НБГ подчеркивает, что колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами и носят краткосрочный характер.

За период с 10 сентября по 8 октября (когда был зафиксирован локальный пик ослабления грузинской валюты) официальный курс лари по отношению к доллару США снизился на 1,8% до 2,7451/$1 на 8 октября. В результате октябрьских валютных интервенций курс укрепился на 1,1%.

В сентябре зафиксировано снижение международных резервов Нацбанка на $126 млн.

НБГ стал прибегать к валютным интервенциям для поддержания курса лари с мая этого года, когда парламент страны принял закон "О прозрачности иностранного влияния", что привело к внутриполитическому кризису и обострению отношений с ЕС и США.