Поиск

Нацбанк Грузии второй раз за месяц прибег к валютным интервенциям, продав рекордные $65 млн

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Нацбанк Грузии (НБГ) второй раз за месяц и в пятый раз с начала текущего года выступил с валютными интервенциями, продав в среду на рынке рекордные в этом году $64,9 млн, что позволило укрепить курс лари на 0,5% до 2,7143 лари/$1 на 17 октября, сообщается в материалах НБГ.

Предыдущую интервенцию НБГ провел 8 октября, продав $48,5 млн. Таким образом, сумма валютных интервенций в октябре выросла до $113,4 млн. Общая сумма валютных интервенций, к которым Нацбанк вынужден прибегать с мая этого года, составила $282 млн.

"Последствия разовых крупных сделок, влияющих на курс валюты, продолжаются, именно для того, чтобы уменьшить эти эффекты и обеспечить дополнительную ликвидность рынку, Нацбанк использует валютные аукционы", - говорится в сообщении НБГ.

Как и ранее, НБГ подчеркивает, что колебания на валютном рынке не связаны с макроэкономическими факторами и носят краткосрочный характер.

За период с 10 сентября по 8 октября (когда был зафиксирован локальный пик ослабления грузинской валюты) официальный курс лари по отношению к доллару США снизился на 1,8% до 2,7451/$1 на 8 октября. В результате октябрьских валютных интервенций курс укрепился на 1,1%.

В сентябре зафиксировано снижение международных резервов Нацбанка на $126 млн.

НБГ стал прибегать к валютным интервенциям для поддержания курса лари с мая этого года, когда парламент страны принял закон "О прозрачности иностранного влияния", что привело к внутриполитическому кризису и обострению отношений с ЕС и США.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Турпоток из России в Японию за девять месяцев вырос в 2,3 раза

Шесть человек пропали после схода лавины в Киргизии

Что случилось этой ночью: четверг, 17 октября

Рынок акций США вырос, Dow Jones установил новый рекорд

КНДР подтвердила разрыв ведущих в Южную Корею дорог со своей стороны границы

КНДР подтвердила разрыв ведущих в Южную Корею дорог со своей стороны границы

Харрис пообещала, что ее президентство будет отличаться от президентства Байдена

Харрис пообещала, что ее президентство будет отличаться от президентства Байдена

Министры обороны стран НАТО обсудят усиление альянса и помощь Украине

Министры обороны стран НАТО обсудят усиление альянса и помощь Украине

США выделят Украине военную помощь на $425 млн

Туроператоры отметили улучшение ситуации с записью на оформление шенгенских виз

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });