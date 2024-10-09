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Европарламент потребовал заморозить финансирование Грузии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой заявили, что нынешнее "отступление от демократии" в Грузии приостанавливает интеграцию страны с Евросоюзом, и потребовали заморозить европейское финансирование Тбилиси.

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Резолюцию утвердили 495 голосами "за", 73 - "против" при 86 воздержавшихся.

В ней говорится, что хотя в декабре 2023 года Грузии был предоставлен статус кандидата в ЕС, "правящая партия "Грузинская мечта", которая, как ожидается, победит на предстоящих парламентских выборах 26 октября, продвигает все более авторитарную повестку дня".

Кроме того, в документе отмечается, что новые грузинские законы в сочетании с изменениями в избирательном законодательстве страны и растущей антиевропейской риторикой "нарушают свободу слова, подвергают цензуре СМИ, налагают ограничения на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО и дискриминируют уязвимых людей".

Из резолюции следует, что, если такие законы не будут отменены, прогресс в отношениях Грузии с ЕС будет невозможен.

Депутаты ЕП хотят "тщательного расследования жестокости полиции в отношении мирных протестующих", которые вышли на улицы весной 2024 года. Парламентарии также обеспокоены "атмосферой ненависти и запугивания, подогреваемой заявлениями представителей грузинского правительства и политических лидеров, а также нападками правительства на политический плюрализм", следует из документа.

В этом контексте ЕП потребовал "заморозить все финансирование ЕС, предоставляемое грузинскому правительству, до тех пор, пока не будут отменены недемократические законы". Депутаты ЕП утверждают, что любое будущее финансирование грузинского правительства может быть предоставлено только при соблюдении строгих условий, предъявляемых к государствам-кандидатам на вступление в ЕС.

Грузинская мечта Грузия Европарламент Евросоюз
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