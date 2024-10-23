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Совет ЕС утвердил макрофинансовый кредит Украине объемом до 35 млрд евро

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Кредит макрофинансовой помощи Украине в объеме до 35 млрд евро утвердил Совет ЕС, объявило в среду венгерское председательство совета.

"После успешного завершения письменной процедуры совет сегодня утвердил пакет финансовой помощи Украине, включая исключительный кредит макрофинансовой помощи в размере до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который поможет Украине в погашении кредитов на сумму до 45 млрд евро, предоставленных ЕС и партнерами по группе G7", - говорится в сообщении председательства в соцсети.

Накануне Европейский парламент одобрил выделение этого займа Украине под чрезвычайные доходы от замороженных российских активов.

Этот кредит является частью инициативы стран G7, согласованной в июне, по предоставлению Украине финансовой поддержки в размере до $50 млрд (около 45 млрд евро).

Ранее в ЕС сообщали, что эти средства будут выделены до конца 2025 года.

Это постановление должно вступить в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" ЕС.

Совет ЕС ЕС G7 Украина
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