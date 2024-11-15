В Еврокомиссии допустили выделение Украине 4,1 млрд евро помощи до конца года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сроки выплаты Украине транша макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро зависят от решения Совета ЕС, но в Еврокомиссии (ЕК) надеются, что это произойдет до конца года, заявила официальный представитель ЕК Ана Писонеро.

"Вопрос теперь в компетенции совета, который должен дать "зеленый свет", если он согласен с нашей оценкой. Конечно, что касается сроков выплаты, это будет зависеть от решения совета. После утверждения советом комиссия сможет приступить к выплате. Председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен - ИФ) говорила, что мы надеемся осуществить платеж еще в этом году", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что принцип выделения средств из фонда для Украины основан на реализации Киевом реформ. По словам Писонеро, положительная оценка ЕК, данная накануне запросу Украины на выплату 4,1 млрд евро, свидетельствует о том, что украинская сторона выполнила предварительные условия для соответствующего решения.

"Очевидно, что реформы, предпринятые и реализуемые Украиной, ясно способствуют осуществлению того, что союз считает необходимыми условиями для сближения страны с Европейским союзом, и мы надеемся начать переговоры об ее вступлении в ЕС по основополагающему блоку критериев в будущем году. Но это тоже будет зависеть от Совета", - добавила представитель ЕК.

Еврокомиссия 14 ноября одобрила вторую регулярную выплату на сумму около 4,1 млрд евро в рамках фонда ЕС для Украины с целью поддержания макрофинансовой стабильности и функционирования государственного управления.

В коммюнике, распространенном пресс-службой ЕК, говорилось, что в результате оценки поданного Киевом в октябре запроса на второй транш Еврокомиссия пришла к выводу, что "Украина удовлетворительно выполнила девять согласованных показателей реформ для этого платежа".