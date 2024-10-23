Лукашенко не ждет окончания конфликта на Украине в этом году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что украинский конфликт не закончится в текущем году.

"Нет, война в этом году не закончится", - сказал Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой. Его слова приводит госагентство БелТА в среду.

"Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он (Владимир Зеленский - ИФ) вылазит оттуда и чего-то ляпает. Он пусть соберет своих ближайших хотя бы людей, которые делают пока какую-то погоду в Украине, и с ними посоветуется. С военными посоветуется, со своими сторонниками. И они ему скажут, что можно говорить, а что нельзя. Информацию ему дадут. А он вот так вылез и ляпнул на публику. Понимая, что на нем сегодня в какой-то степени сосредоточено внимание. Это хотелки, это его желание. И не больше. Вот это его суть. Это от неопытности", - ответил Лукашенко на реплику о том, что Зеленский заявил о возможности завершения конфликта в 2025 году.

"Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны", - сказал президент.

Также Лукашенко назвал жесточайшей ошибкой нападение ВСУ на Курскую область РФ. Он отметил, что его мнение по этому поводу совпало с мнением президента России Владимира Путина.