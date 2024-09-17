Лукашенко заявил, что США ожидают эскалации конфликта на Украине осенью

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил со ссылкой на данные белорусских спецслужб, что США ожидают эскалации конфликта на Украине с середины сентября по начало ноября.

"Я хочу просто вам процитировать один документ: по данным наших спецслужб в ходе закрытой части переговоров наших беглых в одной из стран (не называю по определенным причинам) представители США озвучили следующие тезисы: с середины сентября по начало ноября США ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. На фронте. Я хочу, чтобы это услышали и россияне. Мы до них не доводили пока эту информацию", - сказал Лукашенко на форуме "Если мы едины" ко Дню народного единства. Его слова приводит госагентство БелТА.

По его словам, "западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации".

"Вроде затишье. Да, в Курск зашли (украинцы), уходят - уйдут, украинцы там не удержатся. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше - русского. Им нужна война. И это затишье, которое наступило на фронте, им не надо. Им нужна эскалация. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации", - заявил Лукашенко.

Что касается эскалации на белорусском направлении, речь идет не о вступлении в военные действия вооруженных сил Белоруссии.

"Мы это никогда не сделаем, если чужой сапог не ступит на нашу землю", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента Белоруссии.

По его словам, американцы указали Киеву, при возникновении соответствующих обстоятельств, атаковать белорусскую инфраструктуру по южной границе. "Причина - российские беспилотники летают рядом с территорией Беларуси", - сказал Лукашенко.

"Должен вам открыто заявить: мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в СМИ подсвечивать факты залета беспилотников, и российских и украинских, на нашу территорию", - отметил Лукашенко.

По его словам, Вашингтон толкает Украину к противостоянию.

"Я хочу спросить у американцев: вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю. Потому что они в последнее время очень часто намекали о переговорах. И даже выдвинули условие. Мы согласились. А как тогда это понимать?" - заявил Лукашенко.

Он предупредил, что нападение на Белоруссию станет началом третьей мировой войны. "Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь - это третья мировая война", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.