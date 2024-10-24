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Что случилось этой ночью: четверг, 24 октября

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В МВД Турции считают, что теракт в Анкаре могла совершить рабочая партия Курдистана. За ночь Турция уничтожила 32 объекта РПК в Ираке и Сирии.

- Конгрессмен США настаивает на принятии "военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в РФ. Он считает, что "необходимо рассмотреть возможность принятия прямых мер против северокорейских войск".

- В Севастополе система ПВО сбила ракету над Черным морем. По словам губернатора, разрушений нет.

- Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отстыковался от МКС. Мягкое приводнение спускаемой капсулы должно произойти 25 октября в 03:29 по времени Восточного побережья США (в 10:29 по Москве).

- "Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА. Матч закончился со счетом 4:1.

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