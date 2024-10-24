КНДР в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила в сторону Южной Кореи около 20 воздушных шаров с мусором, таким образом, возобновив подобные действия после пятидневного перерыва, сообщают южнокорейские СМИ.

Власти страны обнаружили более десяти пакетов с мусором в районе Сеула, в которых также находились пропагандистские листовки. Опасных для здоровья веществ в мешках не было.

Листовки с критикой президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его супруги Ким Кон Хи были обнаружены и на территории президентского комплекса.

С конца мая 2024 года Северная Корея отправила на Юг тысячи шаров, наполненных мусором, в отместку за пропагандистские листовки, которые северокорейские перебежчики в Южной Корее отправляют в КНДР также с помощью воздушных шаров, пишут СМИ.

В ответ на запуск шаров Сеул, как сообщалось, возобновил пропагандистское вещание из громкоговорителей в сторону КНДР.