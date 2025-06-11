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Южная Корея приостановила пропагандистское вещание на границе с КНДР

Сеул пошел на такой шаг, чтобы попытаться улучшить отношения с Пхеньяном

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи приостановили трансляцию программ с критикой Пхеньяна через громкоговорители на границе с КНДР, чтобы попытаться улучшить двусторонние отношения, сообщает в среду агентство Yonhap.

"Решение было принято в рамках усилий по реализации обещания по восстановлению межкорейского доверия и мира на Корейском полуострове", - цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов.

Трансляции возобновились в июне прошлого года в ответ на отправку Пхеньяном в Южную Корею воздушных шаров с мусором.

С конца мая 2024 года Северн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ая Корея отправила на Юг тысячи шаров, наполненных мусором, в отместку за пропагандистские листовки, которые северокорейские перебежчики в Южной Корее отправляют в КНДР также с помощью воздушных шаров.

Ранее в июне новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что намерен открыть каналы связи и продолжить диалог и сотрудничество с Севером для установления прочного мира на Корейском полуострове. При этом он отметил, что его правительство будет бороться с потенциальной северокорейской угрозой с помощью "сильного сдерживания", основанного на прочном военном союзе Южной Кореи, США и Японии.

Южная Корея
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