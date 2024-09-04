КНДР вновь отправила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея в среду в очередной раз запустила воздушные шары, предположительно, с мусором на южнокорейскую территорию, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

В ОКНШ информировали, что шары, по всей видимости, летят в сторону северной части провинции Кёнгидо, на территории которой расположен Сеул, и рекомендовали населению не трогать их, а также сообщать о них военным или полиции.

Агентство отмечает, что КНДР около месяца не проводила кампании по запуску шаров с мусором в сторону Южной Кореи.

До этого, с конца мая, Северная Корея отправила на Юг тысячи шаров, наполненных мусором, в отместку за пропагандистские листовки, которые северокорейские перебежчики в Южной Корее отправляют в КНДР также с помощью воздушных шаров, отмечает агентство.

В ответ на запуск шаров Сеул возобновил пропагандистское вещание из громкоговорителей в сторону КНДР.