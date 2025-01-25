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Эстонская православная церковь Московского патриархата меняет название

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) меняет название, чтобы избежать ограничения деятельности в связи с планами властей.

"Мы подали заявление на регистрацию нового названия - Эстонская христианская православная церковь. Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской республики, соблюдая при этом церковные каноны", - пояснил в сообщении для прессы епископ Даниил, комментируя одобренные правительством в четверг изменения Закона о церквях и приходах.

По его словам, "одобренный правительством законопроект нарушает свободу вероисповедания и конкретно направлен против нашей церкви...это прямое вмешательство в свободу вероисповедания, которое может существенно ограничить деятельность нашей церкви в Эстонии".

ЭПЦ МП уже второй раз пытается избежать ограничений деятельности. 20 августа Собор ЭПЦ МП одобрил новую редакцию устава, согласно которой было предложено убрать из названия церкви упоминание о московском патриархате и дать ей новое название: Эстонская православная церковь. Однако правительство с этим не согласилось. Оно сочло, что новое название недостаточно отличается от названия уже внесенной в регистр Эстонской апостольской православной церкви (Константинопольского патриархата).

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Правительство Эстонии обосновывает принятие обновленного Закона о церквях и приходах тем, что ЭПЦ МП находится в духовном окормлении Русской православной церкви.

Как заявил ранее министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Lauri Laanemets), "Эстонская православная церковь Московского патриархата должна изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Москве".

После вступления поправок в силу религиозным объединениям и религиозным обществам будет дано два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством.

Эстония Эстонская православная церковь Московский патриархат РПЦ
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