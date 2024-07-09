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Молдавия в 2025 году получит второй радар для контроля за воздушным пространством

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил Radio Moldova о планах военных получить в 2025 году второй радар для контроля за воздушным пространством в республике.

"Благодаря поддержке партнеров мы достигли успехов в защите воздушного пространства. (...) Сейчас новый радар находится на стадии производства, это не совсем простая техническая процедура. В контексте высокого спроса на это оборудование мы приняли все возможные меры, чтобы ускорить поставку. Второй радар для мониторинга воздушного пространства Молдавии, который находится сейчас в процессе сборки, доставят в 2025 году", - заявил глава Минобороны.

По его словам, "техника приобретена при финансовой поддержке Евросоюза, благодаря программе "Европейский инструмент мира".

"При поддержке партнеров, минобороны добивается новых успехов в области защиты воздушного пространства в части радиолокации. Получение второго радара позволит получать более качественные и постоянные данные об угрозах для воздушного пространства. Подчеркиваю для тех, кто манипулирует в этой области, что вся техника для оснащения национальной армии - новая. Если говорить конкретно об этом радаре, он сейчас находится в процессе сборки, его компоненты начинают собираться", - сказал Носатый.

Обучение пройдет как персонал, который непосредственно будет работать с радаром, так и те, кто займется его техобслуживанием.

В декабре 2023 года армия Молдавии получила радар слежения за воздушными целями Ground Master (GM) 200 для мониторинга воздушного пространства, купленный властями у французской компании Thales. Его стоимость - 14 млн евро. Минобороны Молдавии в апреле 2024 года подписало контракт о закупке нового радара для мониторинга воздушного пространства страны.

Евросоюз Минобороны Молдавия Thales Анатолий Носатый
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