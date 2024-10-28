Ренато Усатый предложил сторонникам самим решить, за кого голосовать во II туре в Молдавии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Занявший третье место на выборах президента Молдавии Ренато Усатый отказался поддержать кого-либо из кандидатов, вышедших во II тур - Майю Санду или Александра Стояногло, он призвал своих сторонников во II туре выборов "голосовать самостоятельно".

"Не буду голосовать ни за одного из кандидатов. В то же время не могу решать что-либо за граждан нашей страны - как за тех, кто голосовал за меня, так и за тех, кто поддержал других кандидатов. (...) Каждый гражданин должен взять на себя ответственность за свой голос. Действуйте так, как считаете правильным. Вы сами должны решить, за кого голосовать во втором туре", - заявил он на брифинге в Кишиневе.

Он напомнил, что уже дважды после участия в аналогичных кампаниях в 2016 и 2020 годах "оказывал доверие и поддержку кандидатам, попавшим во второй тур, а потом вынужден был за это извиняться".

Усатый раскритиковал обоих вышедших во II тур кандидатов и посоветовал избирателям "проанализировать ситуацию, сделать выводы, и голосовать за того кандидата, который является меньшим злом".

В первом туре выборов президента, который состоялся 20 октября, ни один из 11 кандидатов не получил большинства голосов. Во второй тур вышли действующий президент Майя Санду, которая набрала 42,45% и бывший генпрокурор Александр Стояногло, набравший 25,98%. Ренато Усатый занял третье место, набрав 13,79% голосов.