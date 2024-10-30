Харрис призвала население Америки покончить с эпохой Трампа

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис призвала избирателей отойти от политической эры экс-президента Дональда Трампа, который является ее соперником на президентских выборах от Республиканской партии.

"Америка, мы знаем, что задумал Дональд Трамп. Еще больше хаоса. Еще больше раскола. Его политика - это политика, которая помогает тем, кто находится на самом верху, и вредит всем остальным", - заявила вице-президент, выступая в Вашингтоне.

Она добавила, что "Соединенные Штаты Америки не являются вместилищем для интриг диктаторов-подражателей".

"Мы должны перестать показывать пальцем друг на друга и взяться за руки. Пришло время перевернуть страницу, посвященную драме и конфликту, страху и разделению. Настало время для нового поколения в Америке", - сказала Харрис.

Она отметила, что "предлагает другой путь", пообещав "искать точки соприкосновения и разумные решения".

При этом кандидат в президенты заявила, что "в отличие от Дональда Трампа не считает врагами людей, которые не согласны с ней".

"Он хочет посадить их в тюрьму. Я предоставлю им место за столом переговоров", - заявила Харрис.

Она повторила свое предупреждение, которое делала во время предвыборной кампании, о том, что Трамп "представляет угрозу демократии" и поглощен своими обидами и жаждой возмездия, и назвала его "мелким тираном".