Харрис и Трамп почти одинаково популярны у общественности США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп пользуются практически одинаковой поддержкой среди американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного газетой USA Today и Саффолкским университетом.

Так, Харрис отдали предпочтение 45% опрошенных, Трампу - 44%. Однако в августе эти показатели составляли 48% и 43%.

В то же время 57% полагает, что Харрис недостаточно подробно разъясняет, какую политику она будет вести, если ее изберут президентом; 37% не имеют таких претензий. В случае с Трампом респонденты разделились так - 48% против 49%.

Также с августа Харрис утратила преимущество среди избирателей-латиноамериканцев: теперь 49% из их высказываются в пользу Трампа, 38% - в пользу Харрис. Вместе с тем афроамериканцы предпочитают Харрис - 72% опрошенных, и лишь 17% за Трампа. Однако, отмечает USA Today, этот уровень поддержки афроамериканцев у Харрис ниже, чем привыкли в Демократической партии.

Трамп лидирует у опрошенных мужчин - 53% против 37% у Харрис. У нее больше поддержки среди женщин - 53% против 36%.

Респонденты также предпочитают Харрис, когда речь идет об изменениях в жизни США и в преодолении общественных разногласий. В то же время Трамп кажется публике более предпочтительным кандидатом, когда разговор заходит о сильном руководителе, об управлении экономикой, о решении миграционных проблем и о проведении внешней политики.

Кроме того, опрос показал, что большинство американцев тревожит, в каком направлении движется страна. 61% полагает, что США "на неверном пути", противоположная точка зрения - у 28% участников исследования. 44% также сказали, что их положение ухудшилось в сравнении с тем, что было четыре года назад; 39% с ними не согласились.

Опрос проходил с 14 по 18 октября, по стационарным и мобильным телефонам. В нем приняли участие 1 тыс. избирателей, статистическая погрешность составила 3,1 процентных пункта.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.