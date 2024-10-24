В "колеблющихся" штатах поддержка Трампа и Харрис примерно равна

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В семи колеблющихся штатах электоральный рейтинг экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис примерно одинаков, показал опрос Morning Consult, проведенного по заказу Bloomberg.

Социологи с 16 по 20 октября опросили 5308 зарегистрированных избирателей из штатов Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Погрешность исследования составила один процентный пункт.

За Харрис готовы проголосовать 49,1% респондентов, за Трампа - 48,5%.

В штате Аризона Харрис лидирует с 49,1% голосов, у Трампа 48,8%. В Пенсильвании у Харрис 50%, у Трампа - 48,2%. В Мичигане у Харрис 49,6%, у Трампа - 46,5%. В Неваде Харрис также лидирует с небольшим отрывом: 48,8% голосов опрошенных, против 48,3%.

В Джорджии у Трампа 49,9%, у Харрис - 48,4%. Экс-президент также пользуется большей популярностью у респондентов из Северной Каролины (49,6% против 48,5%) и Висконсина (48,3% опрошенных высказались за Трампа, 48% - за Харрис).

В США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата на президентских выборах.