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В "колеблющихся" штатах поддержка Трампа и Харрис примерно равна

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В семи колеблющихся штатах электоральный рейтинг экс-президента США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис примерно одинаков, показал опрос Morning Consult, проведенного по заказу Bloomberg.

Социологи с 16 по 20 октября опросили 5308 зарегистрированных избирателей из штатов Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Погрешность исследования составила один процентный пункт.

За Харрис готовы проголосовать 49,1% респондентов, за Трампа - 48,5%.

В штате Аризона Харрис лидирует с 49,1% голосов, у Трампа 48,8%. В Пенсильвании у Харрис 50%, у Трампа - 48,2%. В Мичигане у Харрис 49,6%, у Трампа - 46,5%. В Неваде Харрис также лидирует с небольшим отрывом: 48,8% голосов опрошенных, против 48,3%.

В Джорджии у Трампа 49,9%, у Харрис - 48,4%. Экс-президент также пользуется большей популярностью у респондентов из Северной Каролины (49,6% против 48,5%) и Висконсина (48,3% опрошенных высказались за Трампа, 48% - за Харрис).

В США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата на президентских выборах.

Аризона Висконсин Мичиган США Пенсильвания Дональд Трамп Камала Харрис
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