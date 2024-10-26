Целями израильских ударов по Ирану стали военные базы к западу от Тегерана

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Удары Армии обороны Израиля по Ирану были нацелены на военные базы к западу и юго-западу от Тегерана, сообщают в субботу иранские СМИ.

Они не уточняют, удалось ли Израилю поразить эти цели. Израильская сторона также пока не комментирует результаты операции.

Associated Press ранее сообщало, что в районе Тегерана и его пригородов были слышны не менее семи громких взрывов. Со своей стороны, издание "Аль-Маядин" подчеркивает, что по первым данным Израиль не обстреливал аэропорты Тегерана.

Ранее поступили сообщения и о том, что целями ударов не были атомные и нефтяные объекты.