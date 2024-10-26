Израиль нанес удары по военным объектам на севере и в центре Сирии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на субботу нанесли удары по нескольким военным объектам в центральной и северной частях Сирии, сообщают сирийские официальные СМИ.

По их данным, силам ПРО Сирии удалось сбить часть ракет. В настоящее время власти оценивает нанесенный обстрелом ущерб.

В сообщениях отмечается, что ракетный обстрел Сирии прошел одновременно с нанесенными Армией обороны Израиля ударами по иранским военным объектам.