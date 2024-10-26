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Ирак закрыл свое воздушное пространство для гражданских самолетов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Ирака объявило о приостановке всего воздушного сообщения в стране, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, решение было принято после того, как на юге Ирака произошли взрывы. О характере этих взрывов не сообщается.

Воздушное пространство Ирака закрыто до дальнейшего уведомления.

Ранее управление гражданской авиации Ирана приостановило полеты до 09:00 утра субботы (местного времени) после ударов Израиля по иранской территории.

Армия обороны Израиля заявила, что наносит "удары по военным объектам в Иране", они не затрагивают ядерные и нефтяные объекты.

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