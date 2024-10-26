Израиль наносит вторую волну ударов по Ирану

Удары наносятся по командному пункту Корпуса стражей исламской революции

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Израильские телеканалы со ссылками на источники сообщают о начале нанесения Израилем второй волны ударов по Ирану, включая столицу страны Тегеран.

Телеканал Channel 12 цитирует сообщения негосударственных источников в Иране, в которых говорится, что израильские удары приходятся на восточную часть Тегерана и на командный пункт Корпуса стражей исламской революции.

В центре Тегерана в небе видны непрерывные взрывы и световые шлейфы.

По сообщениям иранских СМИ, их приводит The Times of Israel, четыре взрыва были слышны в восточной части Тегерана и что в столице все еще "активна противовоздушная оборона".

Телеканал АВС сообщил, ссылаясь на израильский источник, что, как ожидается, израильская атака продлится всего одну ночь. По данным телеканала, на данный момент нет сообщений о жертвах среди израильтян или повреждении военных самолетов в результате действий иранских средств ПВО.

Представитель Пентагона сообщил, что после начала Израилем ударов по Ирану, министр обороны США Ллойд Остин провел беседу со своим израильским коллегой Йоавом Галаном.

США ранее разместили в Израиле ракетную систему THAAD и контингент для ее эксплуатации на случай ответных действий Ирана.