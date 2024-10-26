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Израиль перед нанесением ударов по Ирану информировал о них Тегеран

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Перед нанесением ударов Израиль в пятницу через третьих лиц направил Ирану сообщение, в котором предупредил о готовящихся ударах, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Израильтяне заранее дали понять иранцам, на что они собираются нападать в целом и на что они не собираются нападать", - сказал один из источников.

Собеседники портала отметили, что целью предупреждения было стремление убедить иранцев не отвечать, ограничить продолжающийся обмен ударами между Израилем и Ираном, предотвратить более широкую эскалацию.

При этом Израиль предупредил, что, если Иран примет ответные меры, Израиль нанесет еще более серьезный удар, особенно если будут убиты или ранены израильские гражданские лица.

В сообщении утверждается, что США не участвовали в израильской операции, но, если Иран примет ответные меры, США готовы защитить Израиль.

"Это должно положить конец прямому военному столкновению между Израилем и Ираном", - сказал Axios американский чиновник.

Он добавил: "Если Иран снова нападет на Израиль, это повлечет за собой последствия. Мы сообщили об этом Ирану".

Израиль Иран США Тегеран
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