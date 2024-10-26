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Генсек "Грузинской мечты" пообещал защищать интересы страны

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что грузинские власти никому не позволят использовать Грузию в своих интересах.

"Конечно, наша команда сделает все, чтобы защитить национальные интересы нашей страны, защитить интересы каждого человека, живущего в этой стране, и, конечно, никому не будет предоставлена возможность использовать эту страну для продвижения своих интересов", - заявил Каладзе на брифинге в субботу вечером, комментируя последние данные ЦИК, согласно которым правящая партия лидирует по количеству голосов на прошедших 26 октября в Грузии парламентских выборах.

По его словам, неважно, что будут говорить о выборах оппоненты: главное, что выборы прошли в свободной атмосфере.

Каладзе считает, что у оппозиции нет никаких возможностей устроить в стране революцию или переворот.

"Если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги, со стороны государства последует очень строгое реагирование. Конечно же, в рамках закона", - подчеркнул он.

Грузинская мечта Каха Каладзе
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