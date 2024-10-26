ЦИК Грузии заявил о лидерстве "Грузинской мечты" на парламентских выборах

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили (второй справа на сцене) после завершения выборов Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Грузии в субботу вечером опубликовала предварительные данные подсчета голосов с 2 137 избирательных участков из 3111.

Правящая партия "Грузинская мечта" на данном этапе набирает на выборах 52,943% голосов избирателей.

На второе место вышла оппозиционная коалиция "За перемены", набрав 11,197% голосов, а на третье - основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" (9,797%).

Правящая партия "Грузинская мечта" получила на прошедших выборах твердое большинство в парламенте, заявил на брифинге исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"Я привожу эти данные, основываясь на предварительных итогах, которые уже начала обнародовать ЦИК", - сказал Мдинарадзе.

По его словам, на основании полученных данных "Грузинская мечта" получит в парламенте 90 или более мандатов из 150.

"Мы надеялись получить более 100 депутатских мандатов", добавил Мдинарадзе.