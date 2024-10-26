В Грузии за день выборов в окружные комиссии поступило 337 жалоб

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В окружные избирательные комиссии в субботу в ходе прошедших парламентских выборов поступило 337 жалоб, сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

По ее словам, жалобы в основном касаются нарушений конфиденциальности, правил маркировки и агитации, прав наблюдателя/представителя. Поступили также жалобы по фактам, произошедшим за пределами избирательных участков.

Ранее Иоселиани сообщила, что в выборах приняли участие 2 060 412 человек, что составляет 58,94% от общего количества избирателей.

По ее заявлению, день выборов в основном прошел в спокойной и безопасной обстановке, в отдельных случаях были зафиксированы инциденты и технические неполадки, однако во всех случаях избирательная комиссия оперативно отреагировала в соответствии с законом.