Харрис заявила о готовности США защищать Израиль от Ирана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, которая является кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, подвергла критике политику Ирана и заявила о полной поддержке Израиля.

"Я очень твердо убеждена, мы, как Соединенные Штаты, очень твердо убеждены в том, что Иран должен прекратить то, что он делает, с точки зрения угрозы, которую он представляет для региона", - заявила она журналистам в Мичигане, где проводила мероприятия в рамках предвыборной кампании.

"Мы всегда будем защищать Израиль от любых нападений со стороны Ирана", - подчеркнула Харрис.

Заявление вице-президента было сделано после ударов Израиля по военным объектам на территории Ирана в ночь на субботу.