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Харрис заявила о готовности США защищать Израиль от Ирана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис, которая является кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, подвергла критике политику Ирана и заявила о полной поддержке Израиля.

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"Я очень твердо убеждена, мы, как Соединенные Штаты, очень твердо убеждены в том, что Иран должен прекратить то, что он делает, с точки зрения угрозы, которую он представляет для региона", - заявила она журналистам в Мичигане, где проводила мероприятия в рамках предвыборной кампании.

"Мы всегда будем защищать Израиль от любых нападений со стороны Ирана", - подчеркнула Харрис.

Заявление вице-президента было сделано после ударов Израиля по военным объектам на территории Ирана в ночь на субботу.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Камала Харрис США Израиль Иран
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