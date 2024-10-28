Премьер-министр Грузии пообещал не допустить посягательств на конституционный строй

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании правительства, что правящая партия "Грузинская мечта" получила на прошедших парламентских выборах беспрецедентную поддержку избирателей, и этот выбор власти защитят, не позволив посягательств на конституционный строй.

"Мы очень рады, что избиратели оказали доверие правящей команде. Это доверие беспрецедентное, которое выразилось в количестве голосов на выборах", - сказал он.

Он отметил, что очень важной была роль международных наблюдателей во главе с мониторинговой миссией БДИПЧ/ОБСЕ, которые, по словам премьера, дали позитивную оценку выборам, "не устраивающую оппозицию".

"Повторяется все, что было раньше. Оппозиция не принимает поражения на выборах и противостоит конституционному строю в стране. Хочу подчеркнуть, государство стоит на своем месте, и никто не сможет расшатать конституционный строй", - сказал Кобахидзе.

По его словам, выборы прошли в очень спокойной обстановке с использованием электронных технологий за исключением нескольких избирательных участков, на которых оппозиция координировано пыталась дестабилизировать обстановку, но правоохранительные органы не позволили этого сделать.

"Мы оправдаем доверие населения и переведем страну на качественно новый уровень, и основа для этого уже создана", - сказал Кобахидзе.

Он заявил и о том, что надеется на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом уже с начала будущего года.

"Наша задача к началу 2028 года на 90% выполнить свои обязательства по договорам по ассоциированию в Евросоюз и свободной торговле, что позволит достигнуть главной цели в 2030 году стать членом Евросоюза", - сказал Кобахидзе.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По последним данным ЦИК, победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", получившая поддержку 54,08% избирателей. Далее следуют четыре партии, преодолевшие пятипроцентный проходной барьер - "Коалиция за перемены" - 10,92%, "Единое национальное движение" - 10,12%, "Сильная Грузия" - 8,72% и "За Грузию" - 7,76%.