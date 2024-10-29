Минфин США обнародовал правила, ограничивающие инвестиции в технологии двойного назначения Китая

Инвестиции ограничиваются также в ряд других стран, развитие вооруженных сил которых вызывает в США тревогу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Минфин США на своем сайте опубликовал правила, призванные ограничить американские инвестиций в технологии, которые могут быть использованы в военной сфере Китая и некоторых других стран.

"Страны, вызывающие озабоченность, используют (...) инвестиции США таким образом, что это может привести к ускорению разработки чувствительных технологий и продуктов, которые подрывают интересы нашей национальной безопасности", - говорится в сообщении Белого дома по поводу публикации правил.

Правила запрещают гражданам США инвестировать в технологии, которые могут угрожать национальной безопасности Америки, и требуют уведомлять Минфин о ряде соответствующих транзакций.

В Белом доме отметили, что "администрация (...) стремится обеспечить безопасность Америки, препятствуя (...) Китайской Народной Республике развивать ключевые технологии, которые имеют решающее значение для модернизации ее вооруженных сил".

В правилах упоминаются полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии, искусственный интеллект, поскольку эти технологии могут стать основой для новых продуктов в военной сфере.

"Инвестиции США, включая такие нематериальные выгоды, как управленческая помощь и доступ к инвестиционным и кадровым сетям, которые часто сопровождают потоки капитала, не должны использоваться для оказания помощи заинтересованным странам в развитии их военного, разведывательного и кибернетического потенциала", - заявил помощник министра финансов по инвестиционной безопасности Пол Розен, которого цитирует Минфин.