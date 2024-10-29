В Тегеране заявили, что Иран ответит на израильский удар в нужное время

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Тегеран оставляет за собой право ответа на удар Израиля по Ирану в ночь на субботу, и он будет полностью соответствовать международному праву, заявил иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани.

"Как суверенное государство, Исламская республика Иран сохраняет за собой неотъемлемое право ответить на этот акт агрессии в то время, когда сочтет нужным, и ответ будет полностью соответствовать уставу ООН", - приводит во вторник его слова иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Наш ответ будет законным и полностью будет соответствовать международному праву", - подчеркнул он, отметив, что израильский удар противоречил международному праву и уставу ООН.

По словам Иравани, израильские удары по объектам в иранских провинциях Тегеран, Хузестан и Илам были успешно пресечены силами иранских ПВО.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате ударов погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.