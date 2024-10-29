Глава израильского Генштаба пригрозил Ирану ударами по новым объектам

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Израиль будет готов ударить по иранским объектам, на которые до сих пор не нападал, если Тегеран вновь решит провести ракетную атаку против израильской территории, заявил глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви.

"Если Иран совершит ошибку и проведет еще одну ракетную атаку по Израилю, мы знаем, (...) как нанести мощный удар по объектам, которые мы в прошлый раз не обстреливали", - приводит его слова The Times of Israel во вторник.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате ударов погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

При этом после ракетной атаки Тегерана по Израилю многие СМИ писали, что власти Израиля рассматривают возможность нанести удары по ядерным и нефтяным объектам Ирана. Президент США Джо Байден призывал Израиль не трогать эти объекты. В итоге в ЦАХАЛ действительно ограничились обстрелом исключительно военных объектов.