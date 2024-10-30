Посол РФ в Ираке заявил, что США могут пересмотреть график вывода войск из страны

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон может найти много оснований для пересмотра графика вывода войск из Ирака, в Багдаде это понимают, путь к полному суверенитету от США - длительный, заявил посол РФ в Ираке Эльбрус Кутрашев.

"К американцам как к партнерам здесь особо доверия нет, тем более к их обещаниям уйти. (...) Наши иракские партнеры понимают, что США могут найти много оснований, чтобы пересмотреть график вывода войск из Ирака. Таким поводом может стать, например, активизация ИГИЛ (запрещена в РФ). (...) Спорить с США в Багдаде не могут себе позволить", - сказал посол в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

"У американцев есть рычаги воздействия и на иракскую экономику, например, через финансы. (...) С другой стороны, объективно видно, что время работает на иракскую самостоятельность и суверенитет, американские позиции слабеют. Путь Ирака к полному суверенитету от США - длительный. Ирак по нему идет хорошими темпами", - отметил посол.

Кутрашев заявил, что в случае завершения миссии коалиции иракцы смогут укрепить свою обороноспособность и в части воздушной обороны. Он считает, что Ирак мог бы закупить системы ПВО у России, но Вашингтон поставил вето на такие закупки.

"Есть для этого средства (на закупку систем - ИФ). Но есть при этом не сильно скрываемое американское вето на такого рода вещи. Преодолеть его иракцам трудно по причинам, которые я упомянул", - уточнил он.

Кроме того, дипломат утверждает, что Ирак проявляет интерес к БРИКС.

"Конечно, вопрос о приеме туда иракцев ни у кого аллергии не вызовет. Если они подадут заявку, она будет рассматриваться в установленном порядке. Может, для начала они получат статус наблюдателей. (...) Вступление Ирака в БРИКС, конечно, вызовет у них (США - ИФ) раздражение тем более, что здесь есть серьезные политические силы, которые сейчас занимают пророссийскую позицию", - подчеркнул Кутрашев, добавив, что Ирак не может себе позволить лобовую конфронтацию с США.

Посол заявил, что флагманом российско-иракского торгово-экономического сотрудничества выступает нефтегазовый сектор.

"В этой сфере мы крупнейшие иностранные инвесторы, объем вложений у нас порядка $19 млрд, и есть хорошие перспективы для расширения", - заявил он.

В частности, "Лукойл" и "Газпром нефть" обсуждают с иракскими партнерами перспективы новых инвестиций, отметил глава дипмиссии.

Однако он добавил, что остановка экспорта нефти из иракского Курдистана из-за спора Багдада и Анкары негативно сказалась на работе российских компаний в регионе.

"Нефтепровод, по которому качалась нефть в турецкий порт Джейхан, управляется совместной российско-иракской компанией. Эти доходы сейчас не приходят, наши компании в Курдистане с трудом сбывают добываемую нефть на месте в основном местным потребителям, насколько я знаю, с серьезной скидкой", - сказал посол.

"Получилось так, что компании, которые инвестировали в курдский нефтяной сектор огромные средства примерно под $17 за каждый баррель, будут получать $7-8, если вернуть это под федеральное законодательство. Резко снижается прибыль, и встает вопрос о рентабельности. Но иракские власти не заинтересованы в уходе иностранных компаний из Курдистана. (...) Будем надеяться, что решение будет найдено", - добавил глава дипмиссии.

Кутрашев отметил, что неплохими можно назвать перспективы двустороннего сотрудничества "в сфере ядерной энергетики, потому что иракцы, у которых даже зимой не хватает электричества, заинтересованы в развитии электроэнергетики в абсолютно любой форме".

"Наблюдается большой интерес к перспективам создания атомных электростанций, у Багдада есть идея по строительству малых модульных реакторов. Они пытаются встать на эти рельсы, естественно, им для этого нужны иностранные партнеры. Россия здесь самый перспективный партнер, на мировом уровне у нас самые передовые технологии и развитая ядерная технология", - подчеркнул посол.