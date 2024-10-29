Постпред РФ при ООН обеспокоен израильским запретом на деятельность БАПОР

Постпред США пока не видит альтернатив БАПОР

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Постпред России при ООН Василий Небензя подверг во вторник критике решение израильских властей запретить деятельность Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

"Израиль единолично решил отменить неудобное ему специализированное учреждение ООН", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также отметил, что решение Кнессета о запрете деятельности БАПОР "рискует окончательно поставить крест на деятельности агентства, чего уже не одно десятилетие добивается Израиль".

Небензя напомнил, что остановка работы БАПОР "будет иметь самые негативные последствия как для региона, так и для самой системы ООН в целом".

В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд тоже выразила беспокойство по поводу ситуации с БАПОР.

Она напомнила, что некоторые сотрудники БАПОР участвовали в нападении ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. В то же время Томас-Гринфилд подчеркнула, что когда эта информация стала достоянием общественности, в БАПОР начали процесс реформ.

"При этом мы знаем, что в настоящее время альтернатив БАПОР нет в том, что касается доставки продовольствия и других жизненно важных товаров в сектор Газа. Поэтому у нас есть опасения по поводу того, как именно в Израиле собираются имплементировать принятый закон", - сказала она.

Постпред США также обвинила ООН в бездействии в том, что касается Газы. "Соединенные Штаты безусловно критиковали Совет Безопасности за то, что он не осудил акты жестокости ХАМАС и неоднократное нарушение международного права", - отметила она.

Со своей стороны, Небензя, говоря об обстановке на Ближнем Востоке и о событиях вокруг Ирана, предположил, что "с молчаливого одобрения Вашингтона (Израиль - ИФ) последовательно разжигает полномасштабное региональное противостояние".

Ранее сообщалось о запрете Израиля на деятельность БАПОР на территории Израиля. Кроме того, израильский кнессет проголосовал за законопроект, запрещающий израильским властям вступать в контакт с агентством.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по иранским военным объектам. В результате ударов, по данным иранской стороны, погибли четыре военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.