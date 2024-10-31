МИД РФ призвал Израиль отменить законы о запрете деятельности БАПОР

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Москва призывает Израиль не вводить в силу принятые парламентом страны законопроекты о запрете деятельности Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), подчеркивает, что это противоречит условиям принятия Израиля в ООН.

"Принятие данных законопроектов не только нарушает нормы международного права, включая решения ГА ООН и Устав ООН, но и противоречит условиям приема Израиля в ООН. Одновременно возникает угроза прекращения оказания жизненно необходимой помощи миллионам палестинцев на оккупированной территории, лишения их последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в четверг.

На Смоленской площади подчеркивают, что Россия поддерживает призывы генсека ООН Антониу Гутерриша к Израилю "соблюдать свои международно-правовые обязательства, отменить или не вводить в силу указанные законопроекты".

Израильский Кнессет 28 октября утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности БАПОР и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. Поводом стали данные израильской стороны, что сотрудники БАПОР принимали участие в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.

Однако, как отмечает МИД РФ, "до сих пор, несмотря на целый ряд ооновских запросов, доказательства в подтверждение своих обвинений израильская сторона так и не предоставила". "Проведенные независимый обзор и внутренняя проверка деятельности Агентства не выявили нарушений и подтвердили соблюдение принципа нейтральности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что введение в силу указанных законопроектов "станет еще одной формой коллективного наказания миллионов палестинцев, для которых БАПОР был и остается, по сути, единственным и безальтернативным источником комплексной поддержки в сферах гуманитарного содействия, образования, здравоохранения и социальных услуг".

"Данные решения были приняты на фоне беспрецедентного кровопролития в зоне арабо-израильского конфликта. В результате израильской военной операции сектор Газа за последний год превратился в сплошную зону боевых действий с самыми интенсивными бомбардировками гражданского населения со времен Второй мировой войны и по факту отсутствующим гуманитарным доступом", - подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.