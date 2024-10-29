Американцы считают Трампа более способным урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, чем Харрис

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американцы полагают, что экс-президент США Дональд Трамп имеет больше возможностей нормализовать обстановку на Ближнем Востоке, чем вице-президент Камала Харрис, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу издания The National.

Так, 46% респондентов считает, что Трамп сможет положить конец конфликту на Ближнем Востоке. В случае с Харрис 41% опрошенных думает, что она сможет исправить положение в регионе.

Кроме того, опрос показал, что американцы будут учитывать тему Ближнего Востока при выборе кандидата на предстоящем голосовании. Однако более важными они считают внутренние проблемы: 51% назвали главной темой для них стоимость жизни, 40% - экономические вопросы.

По данным опроса, Харрис немного опережает Трамп по популярности в общенациональном масштабе. Однако Трамп имеет больше поддержки в "колеблющихся" штатах: в США называют так те штаты, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу того или иного кандидата на президентских выборах.

Опрос проходил 17-24 октября, в нем приняли участие 3 тыс. совершеннолетних, в том числе 1 340 избирателей из "колеблющихся" штатов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.