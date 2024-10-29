В США 86% избирателей готовы при любом исходе признать итоги выборов президента

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - До 86% зарегистрированных избирателей в США выразили готовность принять исход президентских выборов, независимо от победы того или иного кандидата, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного ABC и социологической службой Ipsos.

По данным телеканала, эти цифры не изменились с августа этого года, но выросли по сравнению с периодом накануне выборов 2020 года, когда составляли 79%.

Вместе с тем две трети респондентов полагает, что экс-президент США республиканец Дональд Трамп не готов в случае неудачи согласиться с итогом выборов; 30% имеют аналогичную точку зрения в отношении вице-президента США демократе Камале Харрис. При этом 94% сторонников Харрис не считают Трампа способным смириться с проигрышем, но 97% их уверены в готовности Харрис принять поражение. В свою очередь 59% поддерживающих Трампа полагают, что республиканец сможет согласиться на поражение, а 40% из думают так же о Харрис.

До 70% опрошенных считают, что голоса посчитают правильно. Что касается сомневающихся в точности подсчетов, среди них 54% приходится на сторонников Трампа, 6% - на сторонников Харрис.

Тем не менее, 81% последователей Трампа и 92% выступающих за Харрис выразил готовность признать итоги выборов. 69% респондентов, не уверенных в объективности процедуры выборов, все равно готовы не оспаривать результаты. Также намеревается сделать и большинство тех, кто сомневается, что нынешний президент США Джо Байден одержал победу честным путем в 2020 году.

Желание принять исход выборов выразили 91% сторонников Демократической партии, 81% - Республиканской и 88% - от независимых политических сил. Одновременно с тем в точности подсчетов голосов уверены 93% сторонников Демократической партии, 51% - Республиканской и 68% - независимых политических сил

Опрос проходил 18-22 октября, в нем приняли участие 2 808 совершеннолетних жителей США, в том числе 2 392 зарегистрированных избирателя. Опрашиваемые примерно на треть принадлежали к демократам, республиканцам, независимым. Погрешность составила два процентных пункта.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.