Трамп пообещал ввести новые пошлины на импортные товары

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае избрания ввести пошлины на некоторую импортную продукцию и ужесточить политику в отношении нелегальных иммигрантов.

"Мы восстановим нашу экономику, мы будем использовать систему очень честных и разумных пошлин", - заявил Трамп во время выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго во вторник, говоря о европейской продукции в США.

По его словам, ЕС получает выгоду за счет США, так как Вашингтон постоянно покупает товары у европейских стран и при этом нередко не может на справедливых условиях наладить экспорт в Евросоюз. Иллюстрируя эту мысль, Трамп вспомнил, как в ходе своего первого президентского срока спрашивал Ангелу Меркель, которая на тот момент была канцлером ФРГ, сколько в Берлине насчитывается автомобилей Chevrolet, и получил ответ, что их – мало. При этом, по словам экс-президента, США активно импортируют автомобили немецких производителей.

Трамп добавил, что система пошлин позволит США "вернуть преимущество".

Экс-президент вспомнил, как в свое время ввел тарифы в отношении китайской стали, благодаря чему смог "спасти сталелитейную промышленность" США.

Вместе с тем он объявил, что намерен конфисковать активы у банд и наркокартелей и потратить эти деньги на создание фонда для помощи жертвам насилия со стороны нелегальных иммигрантов. Трамп вновь обвинил кандидата от Демократической партии, вице-президента США Камалу Харрис в политике, которая, по его мнению, привела к росту числа нелегалов, и пообещал разобраться с этой проблемой в случае избрания.

Трамп выразил намерение ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США, напомнив, что выступает за смертную казнь для нелегалов, которые совершают убийства американских граждан.

Он также выразил мнение, что Харрис не сможет управлять США. По его словам, "она уничтожит всю страну".

Трамп заявил, что кандидат от демократов выступает за "ненависть и разделение", в то время как он выступает "за восстановление экономики и защиту границ".

В заключение Трамп отметил, что все это время вел активную предвыборную кампанию и намерен продолжать работать.

"Мы будем бороться изо всех сил ближайшие семь дней и, я надеюсь, мы будем бороться еще больше в ближайшие четыре года (в случае победы на выборах - ИФ)", - подытожил он.

Позже во вторник у Харрис запланировано крупное предвыборное выступление в Вашингтоне.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.