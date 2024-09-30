Байден распорядился выделить до $567 млн на военную помощь Тайваню

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на $567 млн, сообщает Белый дом.

"Властью, предоставленной мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, (...) я настоящим делегирую государственному секретарю (...) распорядиться о выделении до $567 млн на оборонные товары и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении Байдена, распространенном его администрацией.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.