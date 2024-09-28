Пекин настаивает на строгом соблюдении США принципа "одного Китая"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - США в своих отношениях с Тайванем должны строго следовать принципу существования одного Китая, это основа дипотношений между Вашингтоном и Пекином, заявил министр иностранных дел КНР Ван И американскому госсекретарю Энтони Блинкену, сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

"Если Соединенные Штаты действительно надеются на мир и стабильность в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип "одного Китая", выполнять положения трех совместных коммюнике (об установлении дипотношений - ИФ), прекратить вооружать Тайвань, публично выступить против "независимости Тайваня" и поддержать мирное воссоединение Китая", - заявил Ван И на встрече с Блинкеном в кулуарах 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Ван И сказал, что "самой большой опасностью нынешней ситуации в Тайваньском проливе является все более безудержное поведение" главы тайваньской администрации Лай Цинде, заявляющего о независимости острова.

"Независимость Тайваня" несовместима с установлением мира в Тайваньском проливе", - подчеркнул глава МИД Китая.