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Пекин настаивает на строгом соблюдении США принципа "одного Китая"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - США в своих отношениях с Тайванем должны строго следовать принципу существования одного Китая, это основа дипотношений между Вашингтоном и Пекином, заявил министр иностранных дел КНР Ван И американскому госсекретарю Энтони Блинкену, сообщает китайское внешнеполитическое ведомство.

"Если Соединенные Штаты действительно надеются на мир и стабильность в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип "одного Китая", выполнять положения трех совместных коммюнике (об установлении дипотношений - ИФ), прекратить вооружать Тайвань, публично выступить против "независимости Тайваня" и поддержать мирное воссоединение Китая", - заявил Ван И на встрече с Блинкеном в кулуарах 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Ван И сказал, что "самой большой опасностью нынешней ситуации в Тайваньском проливе является все более безудержное поведение" главы тайваньской администрации Лай Цинде, заявляющего о независимости острова.

"Независимость Тайваня" несовместима с установлением мира в Тайваньском проливе", - подчеркнул глава МИД Китая.

Китай Ван И США Энтони Блинкен Тайвань
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