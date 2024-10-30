ЦАХАЛ сообщил о ликвидации замкомандующего элитных частей "Хезболлы"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные заявили о ликвидации при авиаударах в районе ливанского города Эн-Набатия заместителя командира элитного подразделения "Хезболлы" - "Силы аль-Хаджи Радвана" - Мустафы Ахмада Шахади, сообщает в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, Шахади не раз руководил атаками против Израиля. В 2012 - 2017 годах он отвечал за проведение военных операций подразделения "Силы аль-Хаджа Радван" в Сирии, отмечают в ЦАХАЛ.

Там также заявляют, что ликвидация Шахади - "шаг на пути к ослаблению возможностей "Сил аль-Хаджи Радвана".

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Было также заявлено о начале ограниченных наземных рейдов ЦАХАЛ против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.