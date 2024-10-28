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"Хезболла" запустила около 90 снарядов в сторону Израиля

Минздрав Ливана заявил о 21 жертве ударов Израиля за минувшие сутки

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" выпустило порядка 90 снарядов в сторону Израиля за минувшие сутки, сообщает Армия обороны Израиля.

"По состоянию на 23:00 (вечер воскресенья - ИФ), около 90 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали из Ливана в Израиль", - говорится в сообщении в телеграм-канале израильских военных.

Как пишет Times of Israel, в результате одного из ракетных обстрелов были ранены три человека в Тамре. Кроме того, двое получили ранения после атаки беспилотника в промышленной зоне в Галилее.

Тем временем министерство здравоохранения Ливана заявило, что за минувшие сутки в результате ударов Израиля по трем различным районам на юге страны погиб по меньшей мере 21 человек.

По данным Минздрава, девять человек были убиты и 38 ранены в результате удара по Харет-Саиду, еще по меньшей мере семь человек, включая медсестру и трех спасателей, погибли в южной деревне Айн-Баал и пятеро в Бурдж-эль-Шемали.

Израиль Ливан Хезболла удары
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