Axios сообщило о серьезных успехах на переговорах между Израилем и "Хезболлой"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Переговоры о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла" демонстрируют значительные успехи, сообщает Axios со ссылкой на два высокопоставленных американских источника.

"Мы все еще ведем переговоры, но за последние 24 часа достигнут такой прогресс, что можно говорить: президент Джо Байден недаром отправляет советника Амоса Хохштейна в Израиль", - заявил один из собеседников портала.

Ранее стало известно, что Хохштейн и советник президента США по ближневосточной тематике Бретт Макгурк прибудут 31 октября в Израиль для обсуждения Ливана, сектора Газа, Ирана, израильских заложников и "других региональных вопросов". При этом, по словам одного из источников, на прошлой неделе Хохштейн совершил поездку в Бейрут и добился результатов в деле заключения соглашения между Израилем и "Хезболлой". С тех пор, уточнил представитель властей США, шли интенсивные переговоры для заключения перемирия.

В израильских СМИ появился проект соглашения, датированный 26 октября. Согласно ему, Израиль и правительство Ливана предпримут шаги для полного выполнения резолюции СБ ООН 1701, завершившей Вторую ливанскую войну; на юге Ливана будут присутствовать лишь ливанские военные и Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), только ливанские военные смогут закупать вооружения, а все оружейное производство в стране будет находиться под контролем правительства. Ливанская армия должна следить за исполнением этих положений, ликвидировать всю военную инфраструктуру, не имеющую отношения к ВС Ливана.

Соглашение должно быть реализовано за 60 дней. В свою очередь израильские войска должны отойти из Ливана в течение семи дней после объявления о прекращении огня. На юге страны развернут ливанских военных, числом до 10 тыс. человек.

Также США согласились предоставить Израилю письмо с гарантиями, что Вашингтон поддержит военные действия Израиля в Ливане, если "Хезболла" нарушит соглашение илт создаст угрозу, но ливанская армия или ЮНИФИЛ не урегулируют такие проблемы. США хотят, чтобы Израиль консультировался с ними по поводу любой силовой акции и в максимальной степени избегал жертв среди гражданских лиц. Предполагается, что израильские самолеты смогут летать над Ливаном, но только в разведывательных целях. США и Израиль будут обмениваться разведданными о ситуации на местах, в том числе о членах "Хезболлы", которые могут вступить в ряды ВС Ливана.

Однако в Совете нацбезопасности США ранее подчеркнули, что эти предложения носят черновой характер, и не демонстрирует нынешний этап переговоров. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что в СМИ "циркулирует много сообщений и проектов". "Ни один из них не отражает текущее состояние переговоров", - говорится в заявлении канцелярии для CNN.

Ранее премьер Ливана Наджиб Микати заявил, что "оптимистично настроен" в отношении прекращения огня между "Хезболлой" и Израилем в течение ближайших часов или дней.