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Ливанский телеканал сообщил об артобстреле и авиаударах по городу Хиам

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные на юге Ливана ведут наступление в восточных пригородах Хиама и наносят артиллерийские и авиационные удары по городу, сообщает ливанский телеканал LBCI.

По его данным, в одном из районов города Хиам также зафиксированы авиаудары и взрывы, артиллерийские обстрелы. Кроме того, ночью израильская артиллерия обстреляла окраины деревень Клайя и Бурдж аль-Мулук западнее Хиама.

Севернее истребители и беспилотники ЦАХАЛа продолжают патрулировать небо над городом Марджъуюн, иногда пролетая совсем низко.

Израильские военные сообщили, что на прошлой неделе на юге Ливана был убит командир "Хезболлы" Мухаммад Халил Алиан, который командовал противотанковым подразделением в районе деревни Калауйе. Всего за сутки военные нанесли удары по 150 целям "Хезболлы" и группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа. В частности, авиация уничтожила позицию ПВО "Хезболлы" севернее города Сур.

Также израильские военные продолжили операцию против ХАМАС в Джебалии на севере сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 31 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ХАМАС ЦАХАЛ Хиам Хезболла
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