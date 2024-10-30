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В Испании в результате наводнения погибли уже 95 человек

Пропавшими без вести считаются десятки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Испании число жертв наводнений, вызванных ливнями, выросло до 95 человек, сообщает el Pais со ссылкой на официально подтвержденные данные. Еще десятки человек числятся пропавшими без вести.

В автономной области Валенсия погибли 92 человека, в Кастилии-Ла-Манче - еще двое, и один погиб в Малаге (Андалусия). В Валенсии десятки людей провели ночь на 30 октября в машинах или на крышах строений, где их застало наводнение. Отключения электричества затронули примерно 115 тысяч человек.

В аэропорту Валенсии отменили несколько рейсов. Кроме того, в регионе частично прервано железнодорожное и автомобильное сообщение, в школах не было занятий, были закрыты парки.

Правительство Испании с 31 октября объявило трехдневный траур по погибшим.

Последствия наводнений в Испании

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Андалусия Валенсия Испания Малага Кастилия-Ла-Манча
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