Премьер-министр Грузии полагает, что избранные депутаты от оппозиции в короткий срок войдут в парламент

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что несмотря на громкие заявления о сдаче депутатских мандатов оппозиционными партиями, избранные депутаты от оппозиции все-таки войдут в парламент и гораздо быстрее, чем можно представить.

"К этому вопросу пропал интерес, войдут или нет депутаты от оппозиции в парламент - решать им самим. Уверен, что они все-таки войдут в парламент и быстрее, чем это можно представить", - сказал в эфире телекомпании "Имеди" Кобахидзе.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Убедительную победу в них по данным ЦИК одержала правящая партия "Грузинская мечта". Между тем представители четырех оппозиционных партий, преодолевших проходной пятипроцентный барьер, отказались брать депутатские мандаты.