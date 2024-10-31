Поиск

Премьер-министр Грузии полагает, что избранные депутаты от оппозиции в короткий срок войдут в парламент

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что несмотря на громкие заявления о сдаче депутатских мандатов оппозиционными партиями, избранные депутаты от оппозиции все-таки войдут в парламент и гораздо быстрее, чем можно представить.

"К этому вопросу пропал интерес, войдут или нет депутаты от оппозиции в парламент - решать им самим. Уверен, что они все-таки войдут в парламент и быстрее, чем это можно представить", - сказал в эфире телекомпании "Имеди" Кобахидзе.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Убедительную победу в них по данным ЦИК одержала правящая партия "Грузинская мечта". Между тем представители четырех оппозиционных партий, преодолевших проходной пятипроцентный барьер, отказались брать депутатские мандаты.

Ираклий Кобахидзе Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Estee Lauder завершила I финквартал с чистым убытком и дала слабый прогноз

Estee Lauder завершила I финквартал с чистым убытком и дала слабый прогноз

Число жертв наводнений в Испании выросло до 158 человек

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума о евроинтеграции

Международная НПО Young Presidents Organization признана нежелательной в РФ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });