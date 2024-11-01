Кобахидзе заявил, что Грузия провела легитимные парламентские выборы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы 26 октября прошли чисто и власти готовы предоставить всем доказательства, подтверждающие это.

"Все должны смириться с тем, что Грузия является самостоятельным государством, и в ней действуют принятые законы. Мы абсолютно открыты для всех, кто желает убедится в проведенных нами чистых выборов", - заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".

Он также сказал, что предварительное заключение мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ по выборам в Грузии является в целом позитивным.

"Очень много заявлений и у нас, и за рубежом в отношении заключения БДИПЧ/ОБСЕ по поводу того, что миссия не назвала наши выборы справедливыми и свободными, но такая терминология этой организацией не используется в отчетах. Главное, что заключение миссии БДИПЧ/ОБСЕ в целом позитивное. На пресс-конференции международных наблюдателей прямо говорили о легитимности выборов", - сказал Кобахидзе