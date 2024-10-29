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ЦИК Грузии обвинил президента в попытках дискредитировать избирательные технологии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком Грузии считает, что президент страны Саломе Зурабишвили пытается дискредитировать избирательные электронные технологии. Об этом сказано в заявлении комиссии.

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"Президент Грузии занимается дискредитацией электронных избирательных технологий. Вот уже несколько дней президент разжигает недоверие к технологиям в публичных выступлениях и интервью, данных различным местным и международным СМИ, с необоснованными, неаргументированными и ложными обвинениями", - заявил ЦИК.

По оценке комиссии, на международном уровне президент пытается дискредитировать избирательную администрацию, которая организовала выборы на самом высоком уровне.

"Наблюдательские миссии БДИПЧ ОБСЕ и других международных организаций в своих заявлениях и оценках подтверждают, что выборы были проведены квалифицированно и профессионально. Однако президент пытается изобразить ситуацию по-другому", - отмечают в ЦИК.

В заявлении говорится, что Зурабишвили уверяет общественность в том, что выборы были "тотально сфальсифицированы", и выдвигает необоснованные обвинения, например, что голосование по одному удостоверению личности якобы проводилось по несколько раз.

"В действительности же заключение американской компании "PRO V&V" подтверждает, что при использовании электронных технологий, которые были на выборах 26 октября, невозможно дублирование избирателя в списке избирателей, и один избиратель включается в список только один раз. Таким образом, невозможно проголосовать несколько раз с одним удостоверением личности, пройти двойную верификацию, и чтобы один избиратель был зарегистрирован на нескольких избирательных участках", - заявляют в ЦИК.

Внедрение технологий в избирательный процесс осуществлялось в партнерстве с компанией Smartmatic, имеющей опыт модернизации выборов более чем в 30 странах мира, напомнил ЦИК и добавил, что эта компания осуществляет технологическую поддержку в одном из крупнейших избирательных округов США, некоторых провинциях Канады, в Бельгии, Эстонии, Аргентине, Австралии, Албании, Болгарии, Армении и других странах.

Центризбирком заявляет, что избирательные технологии 26 октября работали исправно, и в этом убедились все международные и местные наблюдательные организации, субъекты выборов и представители СМИ, наблюдавшие за процессом.

"На фоне всего этого попытка дискредитации электронных технологий является не чем иным, как отрицанием реальности и попыткой ввести общественность в заблуждение исходя из политических интересов", - сказано в заявлении.

БДИПЧ ОБСЕ США Саломе Зурабишвили ЦИК Центризбирком Грузия
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