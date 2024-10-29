Поиск

Спикер парламента Грузии отверг обвинения в фальсификации выборов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отверг все обвинения со стороны оппозиции и неправительственных организаций о фальсификации правящей партией "Грузинская мечта" итогов выборов в республике.

"Все эти обвинения рассчитаны на поднятие волны протестных настроений в Грузии и желаемого революционного сценария", - заявил он на брифинге и пообещал, что правящая команда будет защищать голоса всех избирателей.

Папуашвили привел в пример жалобы оппозиции и НПО о фальсификации выборов и нарушениях избирательного процесса. Он добавил, что при детальном изучении эти жалобы не соответствуют действительности.

"Я приведу цитату президента Саломе Зурабишвили: "Позорно и аморально использовать голоса национальных меньшинств для фальсификации выборов". Действительно, позорно так думать о своих гражданах и разжигать кампанию ксенофобии", - сказал Папуашвили.

Кроме того, спикер прокомментировал утверждения представителей оппозиции, что якобы без распоряжения президента Зурабишвили новый парламент не может стать легитимным. "Эти утверждения также не имеют правового обоснования. В течение десяти дней после объявления ЦИК окончательных итогов выборов парламент обязан собраться на первое заседание", - отметил Папуашвили.

"Как видно, президент не намерен назначить это заседание, но это не имеет никакого значения. Парламент и без этого распоряжения президента соберется и простым большинством в 76 голосов депутатов признает свои полномочия", - констатировал он.

По итогам парламентских выборов 26 октября победителем была объявлена правящая партия "Грузинская мечта", набравшая, по данным ЦИК, 54,08% голосов. Итоги выборов не признала оппозиция, президент Зурабишвили, руководство Евросоюза и США.

Прибывший в Тбилиси премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прошедшие выборы свободными и демократичными.

Саломе Зурабишвили Виктор Орбан Грузинская мечта Шалва Папуашвили США Евросоюз Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль обещает задействовать все правовые механизмы для защиты имущества РФ в Финляндии

Источник сообщил, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию продлится 2-3 дня

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в ДНР

Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем

Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем

Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ

Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ

США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

Иран и Саудовская Аравия призвали мусульманские страны к единению на фоне конфликта в Газе и Ливане

Что случилось этой ночью: вторник, 29 октября

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Жертвами ударов Израиля по востоку Ливана стали как минимум 60 человек

Жертвами ударов Израиля по востоку Ливана стали как минимум 60 человек
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });