Что случилось этой ночью: пятница, 1 ноября

Пхеньян сообщил о запуске новейшей ракеты "Хвасон-19", дрон атаковал многоквартирный дом в Брянске, Иран готовит ответный удар по Израилю

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти КНДР сообщили, что днем ранее провели успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19". В Пхеньяне ее охарактеризовали как "сверхмощное средство поражения". Отмечается, что "Хвасон-19" будет "выполнять миссию главного средства обороны КНДР".

- В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома.

- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о легитимности прошедших в стране парламентских выборов. Власти готовы предоставить доказательства, подтверждающие это. Он также сообщил, что предварительное заключение мониторинговой миссии БДИПЧ/ОБСЕ по выборам является в целом позитивным.

- Вступило в силу положение о верификации владельцев крупных каналов и пабликов в соцсетях. Согласно закону, владельцы страниц с аудиторией более 10 тыс. с 1 ноября обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством.

- Израильская разведка сообщила о том, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Согласно разведданным, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.

- Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золото чемпионата мира в Тиране в неолимпийских весовых категориях. В финальном поединке в категории веса до 92 кг он победил грузина Мириана Майсурадзе, став шестикратным чемпионом мира.