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Пхеньян заявил, что днем ранее испытал новейшую ракету "Хвасон-19"

Пхеньян заявил, что днем ранее испытал новейшую ракету "Хвасон-19"
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти КНДР сообщили, что днем ранее провели успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19", сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

При этом в Пхеньяне охарактеризовали ракету как "сверхмощное средство поражения".

В свою очередь, ЦТАК сообщает: "Ким Чен Ын отдал Главному управлению ракетостроения приказ о проведении испытательного запуска новейшей МБР типа "Хвасон-19". И утром 31 октября лично руководил на месте важным испытанием, ставящим веху в увековечении превосходства стратегических вооруженных сил Республики".

Отмечается, что ракета летела 5 тыс. 156 секунд, дальность полета составила 1 тыс. км. Максимальная высота - 7 тыс.687,5 км.

Ракета попала в намеченный участок акватории Японского моря.

Как пишет ЦТАК, проведенный запуск показал "современность и надежность стратегических сил сдерживания КНДР".

Согласно северокорейскому агентству, "Хвасон-19" будет "выполнять миссию главного средства обороны КНДР".

Пуск ракеты состоялся в четверг, его отслеживали, в частности, военные в Южной Корее и Японии.

КНДР Пхеньян
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